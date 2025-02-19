Трамп раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

Накануне МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Саудовской Аравии выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.