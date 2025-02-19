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Трамп раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

Источник: AP 2024

«Вероятно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, пройдет ли его встреча с президентом России до конца месяца.

Какие-либо подробности американский президент называть не стал.

Накануне МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Саудовской Аравии выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

Трамп Дональд
Путин Владимир