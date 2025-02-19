Премьер-министр Финляндии предложил разместить миротворцев ОБСЕ на Украине

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы выступить в качестве потенциального миротворческого контингента на Украине. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в газете Helsingin Sanomat (HS).