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Премьер-министр Финляндии предложил разместить миротворцев ОБСЕ на Украине

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы выступить в качестве потенциального миротворческого контингента на Украине. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в газете Helsingin Sanomat (HS).

Источник: Reuters

По его словам, одним из вариантов завершения конфликта может быть мониторинг линии прекращения огня усилиями третьих сторон.

«Хотя из Соединенных Штатов поступают разные сигналы, в сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником», — сказал Орпо.

Он также подчеркнул, что от США зависит безопасность не только Финляндии, но и Европы в целом.

В 2025 году должность председателя ОБСЕ занимает Финляндия. Соответствующие полномочия перешли к стране в январе этого года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым развертывание миротворцев НАТО на Украине. Соответствующую позицию он также донес до американской стороны на переговорах в Саудовской Аравии.

ОБСЕ