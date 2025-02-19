Премьер-министр Финляндии предложил разместить миротворцев ОБСЕ на Украине

По его словам, одним из вариантов завершения конфликта может быть мониторинг линии прекращения огня усилиями третьих сторон.
«Хотя из Соединенных Штатов поступают разные сигналы, в сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником», — сказал Орпо.
Он также подчеркнул, что от США зависит безопасность не только Финляндии, но и Европы в целом.
В 2025 году должность председателя ОБСЕ занимает Финляндия. Соответствующие полномочия перешли к стране в январе этого года.