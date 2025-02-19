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Трамп: на Украине должны пройти выборы

Глава Белого дома напомнил, что рейтинг Зеленского упал до четырех процентов.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп выразил поддержку идее проведения выборов на Украине, обратив внимание на снижение уровня доверия населения к Владимиру Зеленскому.

Он подчеркнул, что с момента последних выборов в стране прошло значительное время, а рейтинг украинского лидера, по его данным, опустился до четырех процентов.

Кроме того, Трамп отметил, что необходимость выборов вызывает обеспокоенность не только у России, но и у ряда других государств.

Ранее американский президент Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров между США и Россией, прошедших в Эр-Рияде. По его словам, эти обсуждения укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Москва проявляет заинтересованность в поиске решения.