Трамп: на Украине должны пройти выборы

Ранее американский президент Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров между США и Россией, прошедших в Эр-Рияде. По его словам, эти обсуждения укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Москва проявляет заинтересованность в поиске решения.