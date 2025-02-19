Трамп: США выделили Украине значительно больше средств, чем Европа

Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон оказал Украине финансовую поддержку, значительно превышающую помощь со стороны европейских союзников.
Он подчеркнул необходимость справедливого распределения финансовой нагрузки между странами.
По его словам, США уже выделили более 300 миллиардов долларов, тогда как европейские государства направили около 100 миллиардов, хотя конфликт на Украине представляет для них гораздо большую угрозу, поскольку Америка отделена от региона океаном.
Кроме того, Трамп выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в использовании предоставленных Украине средств. Он отметил, что несмотря на выделение сотен миллиардов долларов, ему ни разу не представили четкий отчет о том, как именно расходуются эти деньги.
Ранее американский президент Дональд Трамп выразил поддержку идее проведения выборов на Украине, обратив внимание на снижение уровня доверия населения к Владимиру Зеленскому.