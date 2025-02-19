Трамп: США выделили Украине значительно больше средств, чем Европа

Кроме того, Трамп выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в использовании предоставленных Украине средств. Он отметил, что несмотря на выделение сотен миллиардов долларов, ему ни разу не представили четкий отчет о том, как именно расходуются эти деньги.