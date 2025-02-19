Трамп поддержал отправку на Украину миротворцев из Европы без участия США

Как пишет The Guardian, в Великобритании считают, что для обеспечения гарантий достаточно будет «нескольких десятков тысяч человек, или даже меньше». Альтернативный сценарий, который рассматривали европейские лидеры, подразумевает, что на Украину вообще не будут направлять военных из западных стран, а основное внимание будет уделено мониторингу ситуации на расстоянии.