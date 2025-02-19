Трамп: ведущие мировые компании намерены вернуть свое производство в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ряд ведущих мировых компаний в области производства микрочипов и автомобилей планируют вернуть свои производственные мощности в Соединенные Штаты.
«Мы скоро объявим о нескольких очень крупных, на самом деле крупнейших, компаниях, которые возвращают свое производство», — отметил Трамп во время своего выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
По словам президента, речь идет о предприятиях, работающих в стратегически важных отраслях, таких как производство микрочипов и автомобилей. Трамп подчеркнул, что эти шаги являются результатом экономической политики его администрации, направленной на стимулирование возвращения производств в страну.
Также сообщалось, что президент США ввел пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Это решение стало частью более широкой торговой политики администрации Дональда Трампа, которая направлена на защиту местных производителей и снижение торгового дефицита.