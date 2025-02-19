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Трамп об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Главное

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала СВО переговоры России и США. Вечером того же дня президент США Дональд Трамп в своем поместье Мар-а-Лаго прокомментировал их итоги. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

  • Трамп назвал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде «очень хорошей» и признался, что после нее стал «намного более уверен» в достижении сделки по урегулированию на Украине;
  • заявил, что не против отправки на Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет;
  • разочарован позицией Украины, «у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров»;
  • конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь еще несколько лет назад «даже посредственным переговорщиком»;
  • поддержал идею проведения выборов на Украине и отметил низкий рейтинг Зеленского;
  • Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить на 100% города Украины, включая Киев, но не хочет этого делать;
  • допустил возможность встречи с Путиным до конца февраля.