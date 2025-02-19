Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Кроме того, Трамп прокомментировал сообщения о полетах беспилотников ЦРУ США над Мексикой, заявив, что его администрация была обеспокоена ситуацией с нелегальной миграцией из этой страны, в том числе с проникновением преступников. Он отметил, что, несмотря на хорошие отношения с Мексикой, в стране фактически управляют картели, и если бы мексиканские власти захотели помощь, США бы ее оказали. Трамп выразил сожаление, что Мексика не предпринимает достаточных усилий для решения этих проблем.