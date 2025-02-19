Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.
Он отметил, что в период его первого президентского срока были введены жесткие санкции против Каракаса, что поставило Венесуэлу в трудное положение. Однако, по словам Трампа, при президенте Джо Байдене ситуация изменилась, и США начали закупать венесуэльскую нефть на миллиарды долларов, что, по его мнению, было ошибочным шагом.
Трамп выразил недоумение по поводу того, почему Байден решил направить миллиарды долларов в страну, которую он считает врагом, подчеркнув, что при его администрации такого бы не произошло. Он добавил, что сейчас ведется работа над анализом этой ситуации и попытками выяснить, какие причины стояли за решением Байдена.
На вопрос о возможности продолжения нефтяных сделок с Венесуэлой для американских компаний, включая Chevron, Трамп ответил, что этот вопрос находится на рассмотрении, и, вероятно, такие сделки не будут продолжены. Он также подчеркнул, что США обладают достаточными запасами нефти, и нужды в венесуэльской нефти нет.
Кроме того, Трамп прокомментировал сообщения о полетах беспилотников ЦРУ США над Мексикой, заявив, что его администрация была обеспокоена ситуацией с нелегальной миграцией из этой страны, в том числе с проникновением преступников. Он отметил, что, несмотря на хорошие отношения с Мексикой, в стране фактически управляют картели, и если бы мексиканские власти захотели помощь, США бы ее оказали. Трамп выразил сожаление, что Мексика не предпринимает достаточных усилий для решения этих проблем.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США придется закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы, если американский лидер Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады.