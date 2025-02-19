РИА: США готовят план захвата европейской сталелитейной промышленности

Европейским производителям стали предстоит трудности с поиском новых рынков сбыта, поскольку США ранее были одним из крупнейших покупателей. Эксперты предупреждают, что это будет непростая задача, особенно учитывая, что европейская металлургия уже находится под давлением из-за высоких цен на энергоресурсы. Ожидается, что в результате могут произойти сокращения рабочих мест и замораживание производственных мощностей. Ухудшение состояния внутренней промышленности может также привести к росту импорта дешевых товаров, что создает угрозу деиндустриализации Европы.