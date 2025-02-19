Экс-министр Красноярского края Алексей Панов возглавил федеральную Авиалесоохрану

Бывший министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов назначен начальником федеральной Авиалесоохраны. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства.
«Алексей Панов имеет за плечами 20-летний опыт в лесном хозяйстве. За время своей трудовой деятельности он показал себя как квалифицированный специалист и грамотный управленец. Уверен, что под его руководством Авиалесоохрана продолжит эффективно выполнять задачи, поставленные перед учреждением», — прокомментировал назначение Панова руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Напомним, у Алексея Панова есть профильное образование: в 2012 году он окончил СибГТУ по специальности «Лесное хозяйство». Трудовую деятельность начинал с работы лесником в Енисейском лесхозе, затем занимал руководящие должности в лесничествах края. В 2020 году стал министром лесного хозяйства Красноярского края, а с ноября 2023 — министром природных ресурсов и лесного комплекса.
Отставку Алексея Панова по собственному желанию губернатор Михаил Котюков согласовал 6 февраля 2025 года. Полномочия по руководству министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края временно переданы первому замминистра Алексею Большакову.