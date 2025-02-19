Экс-министр Красноярского края Алексей Панов возглавил федеральную Авиалесоохрану

Напомним, у Алексея Панова есть профильное образование: в 2012 году он окончил СибГТУ по специальности «Лесное хозяйство». Трудовую деятельность начинал с работы лесником в Енисейском лесхозе, затем занимал руководящие должности в лесничествах края. В 2020 году стал министром лесного хозяйства Красноярского края, а с ноября 2023 — министром природных ресурсов и лесного комплекса.