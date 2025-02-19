Трамп заявил, что не допустит Маска к госпрограммам при конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия миллиардера и предпринимателя Илона Маска в государственных проектах, если возникнут конфликты интересов, особенно в области космических технологий.
В интервью журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул, что любые потенциальные конфликты будут рассматриваться серьезно.
«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься», — отметил Трамп, добавив, что это касается даже космической программы.
Ранее стало известно, что Трамп наделил ведомство Маска особыми полномочиями по увольнению чиновников. Кроме того, решения о найме новых работников должны приниматься только после консультаций с DOGE.