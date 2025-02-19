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Лидер Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский пытается сбежать с Украины

Ни в России, ни в США не воспринимают Зеленского всерьез, считает музыкант.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, по мнению сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, может попытаться покинуть Украину. В интервью RT Уотерс выразил сомнение в серьезности Зеленского как политического лидера, предположив, что он уже ищет возможность уехать.

«Я подозреваю, что он занят поиском расписания рейсов, потому что он сбежит. Вопрос только в том, когда», — отметил музыкант.

Уотерс также подчеркнул, что ни в России, ни в США не воспринимают Зеленского всерьез, что ставит под сомнение его влияние на текущие события. По его словам, глава киевского режима оказался в сложной ситуации и должен избегать вмешательства в процесс мирного урегулирования конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ищет себе нового хозяина и начал заигрывать с Китаем. Как считает депутат, глава киевского режима потерял чувство реальности.