Владимир Зеленский, по мнению сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, может попытаться покинуть Украину. В интервью RT Уотерс выразил сомнение в серьезности Зеленского как политического лидера, предположив, что он уже ищет возможность уехать.
«Я подозреваю, что он занят поиском расписания рейсов, потому что он сбежит. Вопрос только в том, когда», — отметил музыкант.
Уотерс также подчеркнул, что ни в России, ни в США не воспринимают Зеленского всерьез, что ставит под сомнение его влияние на текущие события. По его словам, глава киевского режима оказался в сложной ситуации и должен избегать вмешательства в процесс мирного урегулирования конфликта.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ищет себе нового хозяина и начал заигрывать с Китаем. Как считает депутат, глава киевского режима потерял чувство реальности.