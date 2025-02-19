Уотерс также подчеркнул, что ни в России, ни в США не воспринимают Зеленского всерьез, что ставит под сомнение его влияние на текущие события. По его словам, глава киевского режима оказался в сложной ситуации и должен избегать вмешательства в процесс мирного урегулирования конфликта.