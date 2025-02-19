Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной станции КТК

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — уверен Путин.
Президент также добавил, что в случае необходимости кабмин окажет зарубежным компаниям содействие в решении данного вопроса.
Напомним, что сразу семь украинских БПЛА со взрывчаткой атаковали станцию КТК на Кубани 17 февраля. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что удар мог стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона, так как повреждённый объект использовался в том числе и американскими компаниями.