Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной станции КТК

Напомним, что сразу семь украинских БПЛА со взрывчаткой атаковали станцию КТК на Кубани 17 февраля. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что удар мог стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона, так как повреждённый объект использовался в том числе и американскими компаниями.