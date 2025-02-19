Болсонару обвинили в попытке госпереворота

Сбор информации по да Силве начался тогда, когда ему был 21 год. В то время он активно участвовал в профсоюзном движении. В 1980 году, в возрасте 35 лет, он основал Партию трудящихся, от которой избирался на пост президента в 2003, 2007 и 2022 году. Информация о собранных по да Силве была передана биографу бразильского лидера Фернандо Мораису. Известно, что внимание американских спецслужб при составлении аналитических материалов привлекали военные планы Бразилии и ее связи с КНР и странами Ближнего востока.