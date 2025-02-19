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Новые выплаты россиянам анонсировал Путин

Путин поручил установить ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Владимир Путин поручил ввести дополнительную выплату для 112 620 человек, потерявших жилье в Курской области. Об этом президент сообщил в ходе совещания с правительством.

«Это поможет людям, которые собираются обустраивать новое жилище, начинают ремонты, покупают дополнительное имущество… Ничего подобного мы раньше не делали, но и люди никогда раньше в такое положение не попадали. Нужно помочь», — цитирует президента ТАСС.

Выплаты продлятся вплоть до полного освобождения области от ВСУ. Люди уже получают меры поддержки, однако глава государства поручил увеличить их объем.

Напомним, что в Курской области продолжаются упорные бои. На днях российская армия вытеснила ВСУ из села Свердликово. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что может использовать часть территории в «торгах» по факту переговоров, однако Кремль не намерен торговаться с Киевом.