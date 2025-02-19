Новые выплаты россиянам анонсировал Путин

«Это поможет людям, которые собираются обустраивать новое жилище, начинают ремонты, покупают дополнительное имущество… Ничего подобного мы раньше не делали, но и люди никогда раньше в такое положение не попадали. Нужно помочь», — цитирует президента ТАСС.