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Уолц: США будут обсуждать с Россией сохранение освобожденных территорий

По мнению Уолца, результатом переговоров должно стать окончательное завершение украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что США намерены продолжать обсуждение с Россией вопроса освобожденных территорий.

Такое заявление он сделал после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, сообщает газета The Guardian.

По его словам, в ходе переговоров неизбежно поднимутся темы территориального урегулирования и гарантий безопасности, поскольку эти вопросы являются ключевыми.

Уолц также подчеркнул, что итогом диалога должно стать полное и окончательное урегулирование украинского конфликта, а не временное прекращение боевых действий, как это происходило ранее.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что переговоры между США и Россией, состоявшиеся в Эр-Рияде, стали важным и знаковым шагом к достижению мира в Украине.