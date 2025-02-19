Уолц: США будут обсуждать с Россией сохранение освобожденных территорий

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что США намерены продолжать обсуждение с Россией вопроса освобожденных территорий.
Такое заявление он сделал после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, сообщает газета The Guardian.
По его словам, в ходе переговоров неизбежно поднимутся темы территориального урегулирования и гарантий безопасности, поскольку эти вопросы являются ключевыми.
Уолц также подчеркнул, что итогом диалога должно стать полное и окончательное урегулирование украинского конфликта, а не временное прекращение боевых действий, как это происходило ранее.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что переговоры между США и Россией, состоявшиеся в Эр-Рияде, стали важным и знаковым шагом к достижению мира в Украине.