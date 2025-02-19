Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минприроды доложил Путину о ликвидации хранилища мазута в Златоусте

Руководитель федерального Минприроды Александр Козлов выступил на совещании президента РФ с правительством, доложив о результатах федерального проекта «Чистая страна».

В рамках этого проекта по всей стране было ликвидировано 272 опасных объекта (отметим, что эти результаты были достигнуты с 2019 по 2024 годы, когда в России реализовывался вышеназванный федеральный проект). По словам министра, в их число и один из объектов, наносивший вред природе в Челябинской области. Под ликвидацию, как цитирует слова федерального чиновника ТАСС, попало хранилище мазута в городе Златоуст.

Напомнил Александр Козлов и о большой уборке в Челябинске. «Ликвидировали самые крупные городские свалки во Владикавказе и Челябинске. Площадь каждой превышала 70 гектаров: это почти сто футбольных полей», — заявил министр.

Путин Владимир
экология
топливо