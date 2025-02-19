Глава Минприроды доложил Путину о ликвидации хранилища мазута в Златоусте

В рамках этого проекта по всей стране было ликвидировано 272 опасных объекта (отметим, что эти результаты были достигнуты с 2019 по 2024 годы, когда в России реализовывался вышеназванный федеральный проект). По словам министра, в их число и один из объектов, наносивший вред природе в Челябинской области. Под ликвидацию, как цитирует слова федерального чиновника ТАСС, попало хранилище мазута в городе Златоуст.