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Рогов: Зеленский в ярости из-за переговоров России и США без Украины

Успешные переговоры России и США повергли в ярость Владимира Зеленского, который вышел из себя после неприглашения украинской делегации на встречу. О реакции бывшего комика рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«Встреча РФ и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев», — заявил Рогов РИА «Новости».

По его словам, российско-американские переговоры де-факто подтвердили намерения Штатов решать серьёзные вопросы без «обезумившего узурпатора».

Ранее Зеленского и вовсе заподозрили в планах сбежать с Украины. Такой сценарий допустил сооснователь британский рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его мнение уже никого не интересует, уверен музыкант.