Рогов: Зеленский в ярости из-за переговоров России и США без Украины

«Встреча РФ и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев», — заявил Рогов РИА «Новости».