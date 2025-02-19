«Встреча РФ и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев», — заявил Рогов РИА «Новости».
По его словам, российско-американские переговоры де-факто подтвердили намерения Штатов решать серьёзные вопросы без «обезумившего узурпатора».
Ранее Зеленского и вовсе заподозрили в планах сбежать с Украины. Такой сценарий допустил сооснователь британский рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его мнение уже никого не интересует, уверен музыкант.