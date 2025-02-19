Опорные города края: чего ждать жителям территорий

В конце прошлого года Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации утвердил перечень 2160 населенных пунктов, которые должны стать опорным каркасом социально-экономического развития страны. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года.
Сеть опорных городов России будет формироваться в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в нее могут быть включены города и городские агломерации с населением от 250 тыс. человек, административные центры регионов, точки экономического роста независимо от численности населения, а также населенные пункты, где расположены критически важные инфраструктурные объекты. Эти города будут играть важную роль в достижении сбалансированного социально-экономического развития регионов.
«При выборе правительственной комиссией опорных населенных пунктов учитывались такие критерии, как исторически сложившееся расселение, наличие точек роста, критически важной инфраструктуры. Но это не значит, что другие территории края не будут развиваться. Все ранее действовавшие механизмы финансового обеспечения вопросов местного значения, поддержки развития территорий продолжают работать. Кроме того, усовершенствованы инструменты госпрограммы “Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления”, — рассказала министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.
В Красноярском крае опорными стали 29 населенных пунктов: Красноярск, Лесосибирск, Норильск, Богучаны, Ачинск, Канск, Минусинск, Бородино, Назарово, Шарыпово, Балахта, Ермаковское, Кодинск, Курагино, Нижний Ингаш, Туруханск, Ужур, Хатанга, Шушенское, Боготол, Иланский, Козулька, Диксон, Дудинка, Уяр, Енисейск, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск и ЗАТО Солнечный.
Комплексные планы опорных городов содержат вариативные прогнозы основных показателей социально-экономического развития:
— конкретные инвестиционные проекты;
— оценку инфраструктурных дефицитов и необходимых ресурсов на их устранение;
— перечни мероприятий по развитию экономики и преодолению дефицитов городской среды;
— перечни объектов инфраструктуры, которые предстоит построить, отремонтировать, реконструировать
Кроме того, в комплексных планах есть информация об объемах финансирования и сроках реализации мероприятий.
Ачинск, Минусинск, Канск и Лесосибирск уже определились с комплексными планами социально-экономического развития на период до 2035 года. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах администраций.
К составлению планов привлекались градообразующие предприятия, в каждом городе работал свой штаб для общественного обсуждения заинтересованными сторонами перспектив развития, а также учитывались результаты опросов жителей, предложения органов местного самоуправления.
Ачинск.
Глава Ачинска Игорь Титенков отметил, что основными направлениями развития населенного пункта будет промышленное лидерство в западной группе районов края, улучшение качества жизни населения, развитие креативных индустрий и инноваций.
Согласно документу, развитие Ачинска связано с укреплением статуса города как одного из крупнейших промышленно-транспортных узлов региона. Объем инвестиций до 2035 года в экономическое ядро Ачинска составит более 101 млрд рублей.
Крупнейшие инвестпроекты, представленные в плане, связаны с компаниями АО «РУСАЛ Ачинск» и РЖД. Кроме того, запланирован ряд социальных объектов: учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», школа на 1500 учеников в Юго-Восточном районе, консультативно-диагностический центр, который объединит две городские поликлиники, капитальный ремонт межрайонной больницы.
Для развития городской среды в этот период будет возведен современный микрорайон «Авиатор» на 15 домов, благоустроено несколько общественных пространств, в том числе на набережной реки Чулым появится парк, пляжная зона и визит-центр.
Для решения экологических вопросов в городе планируется обновление парка общественного транспорта.
Минусинск.
Минусинск в основу своего развития заложил туризм, переработку сельхозпродукции при взаимодействии с соседними регионами — Хакасией и Тывой. В последующие годы акцент будет сделан на развитии малого и среднего предпринимательства.
Продолжится работа над созданием благоприятной экологической обстановки в городе: в планах — снижение выбросов, модернизация системы отопления, ликвидация несанкционированных свалок.
В городе появятся новые микрорайоны, школа, детский сад, кадетский корпус и легкоатлетический манеж. В исторической части города появится гостиничный комплекс на 50 мест с пляжной зоной и бассейном.
Для привлечения туристов также решается вопрос о создании историко-культурного комплекса «Данилов-центр». По оценкам властей города, туристический поток увеличится до 30 тысяч человек в год.
Всего же на развитие экономического ядра Минусинска планируется выделить 12,1 млрд рублей.
Глава Минусинска Дмитрий Меркулов отмечает, что город является центром экономического и инфраструктурного развития на юге края, привлекательный и для туристов, и для предпринимателей в различных сферах деятельности, уютный и безопасный для жителей, предоставляет широкие возможности для самореализации.
Канск.
Канск до 2035 года будет активно развивать производство строительных материалов, пищевую и деревообрабатывающую промышленности. Исторически город являлся одним из индустриальных центров.
Объем инвестиций в долгосрочное развитие экономического ядра Канска оценивается в 13,8 млрд рублей.
Инвестиционный кейс опорного города связан с производством металлических конструкций, минераловатного утеплителя, глубокой переработкой древесины, производством железобетонных конструкций и кирпича и пр.
В рамках развития инфраструктуры появится новое жилье, детсад на 270 мест, запланирован капитальный ремонт школ. Также в план включено создание биатлонного комплекса, реконструкция стадиона «Текстильщик», капитальный ремонт Канского драмтеатра.
Глава Канска Ольга Витман видит свой город как социальный, культурный и экономический центр восточной группы районов, транзитный узел, а также уютный для горожан и востребованный у туристов город с развитием различных отраслей экономики.
Лесосибирск.
Лесосибирск всегда славился своим лесопромышленным потенциалом. Основу экономики города составляют крупные лесопромышленные предприятия. В дальнейшем город планирует развивать эту специализацию, расширяя и модернизируя существующий комплекс.
Объем инвестиций в экономическое ядро Лесосибирска оценен в 11,8 млрд рублей.
Как и в других опорных городах, в ближайшие годы в Лесосибирске будет введено новое жилье, построена школа, станция скорой помощи, консультативно-диагностический центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, зонально реабилитационный центр для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий. Кроме того, планируется благоустроить рекреационное пространство «Маклаков луг» и набережную Енисея.
Андрей Хохряков, глава Лесосибирска, отмечает перспективы города как центра технологических компетенций в сфере деревообработки и транспортно-логистического хаба в направлении Северного морского пути.
Во всех опорных городах к 2035 году прогнозируется рост численности трудоспособного и экономически активного населения, инвестиционной активности, производственной деятельности, заработной платы. Реализация комплексных планов опорных городов позволит достигнуть выполнения национальных целей, заложенных в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»: повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах России должно вырасти на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036-му.