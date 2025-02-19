Опорные города края: чего ждать жителям территорий

Сеть опорных городов России будет формироваться в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в нее могут быть включены города и городские агломерации с населением от 250 тыс. человек, административные центры регионов, точки экономического роста независимо от численности населения, а также населенные пункты, где расположены критически важные инфраструктурные объекты. Эти города будут играть важную роль в достижении сбалансированного социально-экономического развития регионов.