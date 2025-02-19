Трамп: США добились «лучших показателей» на границе с Мексикой

Трамп подчеркнул, что его команда будет и дальше работать над улучшением ситуации на границе, акцентируя внимание на важности соблюдения законности и безопасности. Он выразил уверенность в том, что такие меры помогут сохранить порядок и защитить интересы страны, что является приоритетом для его администрации.