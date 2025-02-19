Трамп: США добились «лучших показателей» на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что его администрация достигла «лучших результатов» в вопросах нелегальной миграции на границе с Мексикой и намерена продолжать свою жесткую политику в этой сфере.
«У нас самые лучшие показатели за всю историю, и мы собираемся сохранить их такими и выясним, как такое могло произойти с нашей страной», — отметил Трамп на пресс-конференции, комментируя ситуацию на границе и критикуя миграционные меры, принятые предыдущими властями.
По информации, предоставленной Белым домом, за последний месяц количество задержанных нелегальных мигрантов на южной границе США сократилось на 36% по сравнению с предыдущим месяцем.
Трамп подчеркнул, что его команда будет и дальше работать над улучшением ситуации на границе, акцентируя внимание на важности соблюдения законности и безопасности. Он выразил уверенность в том, что такие меры помогут сохранить порядок и защитить интересы страны, что является приоритетом для его администрации.
Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что с 20 января по 6 февраля правительство США депортировало в Мексику 10 964 человек, 2539 их которых являлись гражданами других государств. Это в 2,5 раза выше средних показателей депортации за 2024 год, сообщила она.