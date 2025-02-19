Министр культуры Пермского края прокомментировала потасовку в министерстве

Министр культуры Пермского края Алла Платонова впервые прокомментировала административное дело о побоях, возбуждённое в отношении её подчинённого Ильи Шаврина из-за потасовки в помещении министерства. Позицию главы Минкульта передал сайту perm.aif.ru её супруг и представитель в суде Дмитрий Попов.
Напомним, 18 февраля состоялось первое заседание по административному делу Ильи Шаврина — сотрудника министерства культуры Пермского края, которого обвиняют в нанесении побоев (статья 6.1.1 КоАП) главе министерства. Сам Шаврин утверждает, что в тот день, 21 ноября 2024 года, пытался лишь вернуть свой телефон, который забрала его начальница, и в итоге сам пострадал во время потасовки.
Супруг Аллы Платоновой Дмитрий Попов, который представлял её интересы во время рассмотрения административного дела в отношении Ильи Шаврина у мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района города Перми, передал редакции сайта perm.aif.ru её комментарий о ситуации.
«Этот инцидент стал глубоко неприятным и болезненным для меня событием, — сообщает Алла Платонова. — Речь идёт не только о нарушении профессиональной этики, но и о личном, когда на тебя, женщину, сначала поднимает руку, а после — клевещет сотрудник — взрослый мужчина. Я верю в справедливость и в то, что закон должен быть одинаково строг ко всем, независимо от должности или статуса. И будь на моем месте любой другой сотрудник, я хочу подчеркнуть, что подобные действия недопустимы. Благодарю всех за поддержку и понимание».
Подробнее о первом заседании суда, на котором Илья Шаврин представил ряд ходатайств и объяснил свою позицию, — в материале perm.aif.ru.