Министр культуры Пермского края прокомментировала потасовку в министерстве

«Этот инцидент стал глубоко неприятным и болезненным для меня событием, — сообщает Алла Платонова. — Речь идёт не только о нарушении профессиональной этики, но и о личном, когда на тебя, женщину, сначала поднимает руку, а после — клевещет сотрудник — взрослый мужчина. Я верю в справедливость и в то, что закон должен быть одинаково строг ко всем, независимо от должности или статуса. И будь на моем месте любой другой сотрудник, я хочу подчеркнуть, что подобные действия недопустимы. Благодарю всех за поддержку и понимание».