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Экс-мэра Иркутска Бердникова освободили от должности зампреда правительства ДНР

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: Сайт главы ДНР

Указом Главы ДНР № 129 от 18 февраля 2025 года бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова освободили от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, что Дмитрия Бердникова назначили зампредом правительства ДНР в мае 2023 года. В ноябре 2022 года он был назначен главой администрации Мариуполя Донецкой народной республики. Ранее чиновник также занимал пост вице-премьера Якутии.