СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону

Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа «оказалась в ловушке зависимости» в плане своей безопасности от «союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг» и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону.