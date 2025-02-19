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СМИ: США надоело выпрашивать у Европы больше ответственности за оборону

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США надоело выпрашивать Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, она и Германия в особенности больше могут не рассчитывать на вечную американскую защиту, пишет колумнист газеты Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Источник: Павел Цуканов/ТАСС

«После более чем 30 лет, в течение которых президенты от Билла Клинтона до Джо Байдена вежливо просили Европу взять на себя больше ответственности за общую оборону, Америке надоело. Европа в целом и Германия в особенности могут больше не рассчитывать на вечную американскую защиту», — пишет колумнист.

Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа «оказалась в ловушке зависимости» в плане своей безопасности от «союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг» и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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