Госдеп: США и ЕС будут в контакте по работе над завершением конфликта

Во вторник в Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры на высоком уровне. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Как уточнял Ушаков, основное внимание уделялось поиску механизмов для запуска мирных переговоров по Украине. По итогам встречи обе делегации отметили положительные результаты, выразили готовность к совместному решению возникающих проблем и анонсировали подготовку следующих встреч.