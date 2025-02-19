Госдеп: США и ЕС будут в контакте по работе над завершением конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также главой дипломатии ЕС Кайей Каллас достигли соглашения о поддержании постоянных контактов по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Госдепартаменте США.
Согласно официальному заявлению ведомства, участники переговоров выразили готовность к тесному взаимодействию, чтобы способствовать достижению долгосрочного прекращения боевых действий.
Во вторник в Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры на высоком уровне. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Как уточнял Ушаков, основное внимание уделялось поиску механизмов для запуска мирных переговоров по Украине. По итогам встречи обе делегации отметили положительные результаты, выразили готовность к совместному решению возникающих проблем и анонсировали подготовку следующих встреч.
Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что США намерены продолжать обсуждение с Россией вопроса освобожденных территорий.