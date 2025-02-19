ХАМАС заявил о готовности единовременно освободить всех израильских заложников

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. В Израиль уже вернулись 19 заложников.