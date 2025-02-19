Путин призвал иностранных акционеров КТК вложиться в ремонт НПС «Кропоткинская»

Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку связаться с акционерами и, если потребуется, оказать содействие со стороны российского правительства. В свою очередь сам Новак подчеркнул, что иностранные инвесторы должны быть заинтересованы в скорейшем восстановлении трубопровода, поскольку его повреждение вредит их бизнесу. Новак также предположил, что атака на станцию могла быть ответом Украины на возобновление диалога между Россией и США. Он отметил, что удар по объекту мог быть реакцией Киева на переговоры в Эр-Рияде.