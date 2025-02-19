Количество мигрантов, депортированных из Екатеринбурга, выросло на 77,8%

Он отметил, что в 2024 году на миграционный учет встало более 247 тысяч иностранных граждан — это на 14% меньше, чем в 2023 году. Также за минувший год было составлено около 8,5 тысячи протоколов, касающихся административных нарушений в области защиты государственной границы России.