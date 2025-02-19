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Количество мигрантов, депортированных из Екатеринбурга, выросло на 77,8%

В Екатеринбурге за год принято решение о выдворении 2,4 тысячи иностранцев, нарушивших закон.

Источник: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге в 2024 году принято решение о депортации 2,4 тысячи иностранцев, нарушивших закон в России. Такой статистикой по итогам минувшего года поделился глава УМВД по городу Виктор Позняк.

По его словам, количество выдворенных мигрантов выросло — в 2023 году их было всего 1,3 тысячи человек. Таким образом, в прошлом году было депортировано на 77,8% больше иностранных граждан.

— С целью профилактики правонарушений в сфере миграции в городе было проведено 36 оперативных профилактических мероприятий. В период их проведения проверено около трех тысяч мигрантов и 1,5 тысячи объектов, на которых используется труд иностранных работников, — цитирует Виктора Позняка ЕАН.

Он отметил, что в 2024 году на миграционный учет встало более 247 тысяч иностранных граждан — это на 14% меньше, чем в 2023 году. Также за минувший год было составлено около 8,5 тысячи протоколов, касающихся административных нарушений в области защиты государственной границы России.