Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили

Высокий гость передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках Организации, с учетом возрастающей роли и активного участия Совета старейшин в координации и продвижении многостороннего взаимодействия.
Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов для реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств.
В фокусе внимания находились вопросы подготовки и проведения предстоящих мероприятий в рамках ОТГ.
Для справки: Совет старейшин является постоянным консультативным органом при Организации тюркских государств.
Конгресс тюркского мира по градостроительству проводится Союзом инженеров и архитекторов, созданным в 2002 году в Анкаре. В деятельности Союза активно участвуют хокимияты Самарканда и Навои.