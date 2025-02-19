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Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств, известного политического деятеля и экс-Премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, прибывшего в республику для участия в международных мероприятиях в градостроительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Высокий гость передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках Организации, с учетом возрастающей роли и активного участия Совета старейшин в координации и продвижении многостороннего взаимодействия.

говорится в сообщении

Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов для реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств.

В фокусе внимания находились вопросы подготовки и проведения предстоящих мероприятий в рамках ОТГ.

Для справки: Совет старейшин является постоянным консультативным органом при Организации тюркских государств.

Конгресс тюркского мира по градостроительству проводится Союзом инженеров и архитекторов, созданным в 2002 году в Анкаре. В деятельности Союза активно участвуют хокимияты Самарканда и Навои.

Шавкат Мирзиеев