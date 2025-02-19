Для экс-первого замминистра спорта Красноярского края запросили 3,5 года колонии

В 2023 году приятели похитили плату по ещё одному договору обслуживания комплекса между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и ООО «СК Вавилон». Акты о выполнении работ также были подписаны. На деле же работы были недоделаны. Сумма ущерба тогда составила 1,3 млн руб.