Для экс-первого замминистра спорта Красноярского края запросили 3,5 года колонии

3,5 года колонии запросил зампрокурора Красноярского края бывшему первому заместителю министра спорта региона. Добавим, что его обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении денег.
Напомним, что в 2020 году гендиректор АО «Платинум Арена» Роман Сотников узнал, что комплексу необходимо техобслуживание систем безопасности. Он продумал, как присвоить деньги, выделенные на эти работы. Он предложил своему приятелю Сергею Коляко стать исполнителем мошенничества. Сотников стал первым замминистра спорта Красноярского края, приятель же занял его должность.
Коляко под контролем Сотникова с помощью подставного директора открыл ООО «СК Вавилон», с которым АО «Платинум Арена» заключило контракты на несколько десятков миллионов рублей. Часть выделенных денег Коляко и Сотников присвоили себе.
По документам все услуги были оказаны, а на самом деле — на 1 млн руб. меньше. Деньги удалось похитить благодаря подписанным управляющим актам сдачи-приёмки. В них и были указаны невыполненные работы.
Позже АО «Платинум Арена» был подарен региону. Коляко же был утверждён на должность управляющего.
В 2023 году приятели похитили плату по ещё одному договору обслуживания комплекса между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и ООО «СК Вавилон». Акты о выполнении работ также были подписаны. На деле же работы были недоделаны. Сумма ущерба тогда составила 1,3 млн руб.
Отметим, что Роман Сотников признал вину. Также он возместил ущерб. С учётом этого, а также активной помощи в расследовании преступления прокуратура запросила для него 3 года 6 месяцев ИК общего режима.
Следующее судебное заседание состоится 3 марта в 11:00.