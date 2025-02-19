В Беларуси утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

Правила распространяются на жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в результате использования источников ионизирующего излучения на объектах использования атомной энергии и радиационных объектах, в виде органических и неорганических жидкостей, ионообменных смол, кубового остатка, пульп, шламов. При этом они не распространяются на отработавшее ядерное топливо, ядерные материалы и отходы производства с повышенным содержанием природных радионуклидов, образующиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья.