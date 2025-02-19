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ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й

Украина атаковала Сызранский НПЗ, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников минувшей ночью. Аппараты ВСУ сбили в Брянской и Тульской областях, а также в Татарстане и над Черным морем. Росавиация ограничивала работу четырех аэропортов, ограничения еще действуют в ижевской воздушной гавани. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:27 Конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» несколько лет назад, заявил Трамп.

08:25 ❗️ Президент США Дональд Трамп разочарован позицией украинских властей из-за их отношения к конфликту.

«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — объяснил американский лидер.

08:22 И Россия, и США признают позитивными состоявшиеся вчера в Эр-Рияде двусторонние переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности, в конструктивной тональности», — отметила она.

08:12 Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске отменили, сообщила Росавиация.

08:11.

08:08 ⚡️ Девять украинских беспилотников перехватили силы ПВО минувшей ночью, сообщило Минобороны. Три аппарата уничтожили в Брянской области, один в Татарстане, четыре над акваторией Черного моря, один дрон подавили в Тульской области.

08:05 Росавиация рано утром ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Ижевска. В шесть часов ульяновская воздушная гавань вернулся к работе в штатном режиме.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в Росавиации.

08:02 ❗️ Украина атаковала Сызранский НПЗ в ночь на 19 февраля.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Утром глава региона оповестил об отмене опасности атаки БПЛА.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1092-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.