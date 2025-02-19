ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й

Украина атаковала Сызранский НПЗ, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников минувшей ночью. Аппараты ВСУ сбили в Брянской и Тульской областях, а также в Татарстане и над Черным морем. Росавиация ограничивала работу четырех аэропортов, ограничения еще действуют в ижевской воздушной гавани. «Газета.Ru» ведет хронику событий.