ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й

08:27 Конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» несколько лет назад, заявил Трамп.
08:25 ❗️ Президент США Дональд Трамп разочарован позицией украинских властей из-за их отношения к конфликту.
«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», — объяснил американский лидер.
08:22 И Россия, и США признают позитивными состоявшиеся вчера в Эр-Рияде двусторонние переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности, в конструктивной тональности», — отметила она.
08:12 Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске отменили, сообщила Росавиация.
08:11.
08:08 ⚡️ Девять украинских беспилотников перехватили силы ПВО минувшей ночью, сообщило Минобороны. Три аппарата уничтожили в Брянской области, один в Татарстане, четыре над акваторией Черного моря, один дрон подавили в Тульской области.
08:05 Росавиация рано утром ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Ижевска. В шесть часов ульяновская воздушная гавань вернулся к работе в штатном режиме.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в Росавиации.
08:02 ❗️ Украина атаковала Сызранский НПЗ в ночь на 19 февраля.
«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Утром глава региона оповестил об отмене опасности атаки БПЛА.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1092-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.