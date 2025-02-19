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Макрон выступил с призывом по Украине

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Россией и Украиной для прекращения конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — заявил он.

В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит с участием европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

После них Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в подходящий момент.

Макрон Эмманюэль