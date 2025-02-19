Макрон выступил с призывом по Украине

В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит с участием европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.