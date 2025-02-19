На Урале прекратили полномочия депутата, полгода не появлявшегося на заседаниях думы

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что депутат Александр Некрасов с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях думы Серовского муниципального округа восьмого созыва. При этом о причинах неявки народный избранник аппарат думы не информировал.