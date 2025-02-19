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На Урале прекратили полномочия депутата, полгода не появлявшегося на заседаниях думы

На Среднем Урале досрочно прекращены полномочия местного депутата. Он не появлялся на заседаниях городской думы в течение полугода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что депутат Александр Некрасов с апреля по октябрь 2024 года отсутствовал на заседаниях думы Серовского муниципального округа восьмого созыва. При этом о причинах неявки народный избранник аппарат думы не информировал.

«Регламентом думы Серовского муниципального округа установлена обязанность народных избранников присутствовать на всех заседаниях и комиссиях, членами которых они являются. Об отсутствии выборное лицо заблаговременно должно проинформировать аппарат представительного органа с указанием причин», — пояснили в прокуратуре.

По закону, полномочия депутата прекращаются в случае отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд. Прокуратура внесла на рассмотрение в Серовскую думу вопрос о досрочном прекращении полномочий Некрасова. Депутаты поддержали это требование, прекратив полномочия своего коллеги.