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Главные новости 19 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 февраля 2025 года.

Трамп оценил переговоры РФ и США в Эр-Рияде как «очень хорошие»

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля была «очень хорошей». Он отметил стремление России в разрешении украинского кризиса и выразил уверенность в заключении соглашения по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

США назвали условие отмены антироссийских санкций

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что вопрос снятия санкций в отношении России будет рассмотрен только после заключения мирного соглашения по Украине. В этом он заверил коллег из стран Евросоюза, с которыми созвонился после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде.

ВВС Британии планируют патрулировать воздушное пространство Украины

В Британии вместо отправки сухопутных войск на Украину могут организовать патрулирование воздушного пространства. Территорию страны будут охранять военные самолеты. Местом дислокации авиации предположительно станет авиабаза в Польше.

ХАМАС готов выпустить всех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности единовременно освободить всех пленных, захваченных в Израиле. Выпуск заложников предполагает, что и израильская сторона отпустит из мест заключения палестинцев. Обмен пленными ХАМАС предложил осуществить во втором этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Макрон заявил о желании встретиться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью изданию Depeche он заявил, что беседа с президентом России будет «полезна для ситуации». Встретиться с российским лидером Макрон планирует в «цикле грядущих переговоров».