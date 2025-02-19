Главные новости 19 февраля 2025 года

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что вопрос снятия санкций в отношении России будет рассмотрен только после заключения мирного соглашения по Украине. В этом он заверил коллег из стран Евросоюза, с которыми созвонился после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде.