Главные новости 19 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 февраля 2025 года.
Трамп оценил переговоры РФ и США в Эр-Рияде как «очень хорошие»
Президент США Дональд Трамп считает, что встреча американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля была «очень хорошей». Он отметил стремление России в разрешении украинского кризиса и выразил уверенность в заключении соглашения по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.
США назвали условие отмены антироссийских санкций
ВВС Британии планируют патрулировать воздушное пространство Украины
В Британии вместо отправки сухопутных войск на Украину могут организовать патрулирование воздушного пространства. Территорию страны будут охранять военные самолеты. Местом дислокации авиации предположительно станет авиабаза в Польше.
ХАМАС готов выпустить всех израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности единовременно освободить всех пленных, захваченных в Израиле. Выпуск заложников предполагает, что и израильская сторона отпустит из мест заключения палестинцев. Обмен пленными ХАМАС предложил осуществить во втором этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Макрон заявил о желании встретиться с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью изданию Depeche он заявил, что беседа с президентом России будет «полезна для ситуации». Встретиться с российским лидером Макрон планирует в «цикле грядущих переговоров».