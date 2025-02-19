«Россия победила»: В Конгрессе США прокомментировали переговоры в Эр-Рияде

Напомним, что встреча делегаций РФ и США была организована в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Вскоре глава Белого дома прокомментировал диалог и заявил, что всё прошло хорошо.