Трамп заявил об отсутствии отчетности о финансовой помощи США Украине

В начале февраля Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млрд, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Зеленский пока отказался подписывать соглашение, но отметил, что готов его обсуждать.