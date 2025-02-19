Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь рассказал о новом принципе градостроительной политики на Дону

В этот период не будут выдавать новые разрешения.

Министерство имущественных и земельных отношений и министерство строительства, архитектуры и территориального развития донского региона до начала лета должны провести анализ всех ранее выданных разрешений на строительство в Ростове. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Он напомнил, что полномочия по выдаче разрешений были переданы с муниципального уровня на региональный.

«В это время разрешения на новую стройку выдаваться не будут», — пояснил глава региона.

По словам Юрия Слюсаря, возведение жилых домов следует синхронизировать с созданием транспортных сетей и социальной инфраструктуры, так как дончане регулярно недовольны неразвитостью этих составляющих.