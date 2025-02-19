Слюсарь рассказал о новом принципе градостроительной политики на Дону

Министерство имущественных и земельных отношений и министерство строительства, архитектуры и территориального развития донского региона до начала лета должны провести анализ всех ранее выданных разрешений на строительство в Ростове. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Он напомнил, что полномочия по выдаче разрешений были переданы с муниципального уровня на региональный.