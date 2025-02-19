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В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов большой дальности

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.

Источник: NATO

«Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ», — пишет издание.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер также заявлял, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

НАТО