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Маск задал Европе неожиданный вопрос

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американцам не имеет смысла покрывать расходы на оборону Европы, написал в соцсети X миллиардер Илон Маск.

Источник: AP 2024

«Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают ⅔ расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?» — написал он.

Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.

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