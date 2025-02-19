Маск задал Европе неожиданный вопрос

«Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают ⅔ расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?» — написал он.
Так Маск отреагировал на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.
В феврале глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны НАТО остаются союзниками США, но должны тратить больше на оборону.