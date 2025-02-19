В Жигулевске объявили конкурс на должность главы города

В проекте решения приведены условия для участия кандидатов: они должны быть гражданами РФ и владеть русским языком, иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет, знать Конституцию РФ, федеральные законы, не иметь статус иноагента и т. п.