Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жигулевске объявили конкурс на должность главы города

Гордума Жигулевска опубликовала решение о старте с 19 февраля конкурса по отбору кандидатов на замещение должности главы города.

В проекте решения приведены условия для участия кандидатов: они должны быть гражданами РФ и владеть русским языком, иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет, знать Конституцию РФ, федеральные законы, не иметь статус иноагента и т. п.

Документы на участие в конкурсе будут до 10 марта в здании местной думы (ул. Ленина, 2).

Напомним, предыдущий мэр Жигулевска Илья Сухих возглавил Тольятти. Он сложил полномочия мэра 22 ноября. Сейчас обязанности главы Жигулевска исполняет Денис Бубенцев.