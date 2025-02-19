Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Источник: AP 2024

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: “сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим”», — подчеркнула она в интервью изданию Euractiv.

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

ЕС
переговоры