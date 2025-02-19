Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: “сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим”», — подчеркнула она в интервью изданию Euractiv.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.