США намерены освободить екатеринбурженку, осужденную за поддержку ВСУ

Напомним, 15 августа Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом 300 тыс. рублей. Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, окончила лицей им. Дягилева, а в 2015 году уехала в США. В 2021 году она там вышла замуж за человека по фамилии Хавана, получила американское гражданство, но позже развелась.