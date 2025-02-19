США намерены освободить екатеринбурженку, осужденную за поддержку ВСУ

Представители США намерены добиться освобождения екатеринбурженки Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет лишения свободы по статье о госизмене. Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Дэниэл Каниган.
Он напомнил, что Россия выдала Америке Калоба Байерса, который в начале февраля был задержан в столичном аэропорту Внуково и обвинен в контрабанде наркотиков. Каниган подчеркнул, что американцы ждут аналогичных действий со стороны российских властей по уголовным делам Ксении Карелиной и Стивена Хаббарда.
«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы серьезно относимся к нашим обязательствам по защите граждан США за рубежом и готовы предоставить консульскую помощь», — отметил представитель дипмиссии, его слова передает MSK1.RU.
Напомним, 15 августа Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом 300 тыс. рублей. Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, окончила лицей им. Дягилева, а в 2015 году уехала в США. В 2021 году она там вышла замуж за человека по фамилии Хавана, получила американское гражданство, но позже развелась.
В начале 2024 года она приехала в Екатеринбург навестить родственников. Попалась Карелина случайно. 27 января сотрудники ППС задержали возле кинотеатра «Заря» пьяную компанию, в которой была и Карелина. Девушка выражалась нецензурной бранью, на замечания сотрудников не реагировала, и ее доставили в отдел полиции.
За хулиганство Орджоникидзевский суд назначил ей 14 суток административного ареста. В ходе проверки данных Карелиной, ее сотового телефона выяснилось, что она перечисляла деньги в фонд помощи украинской армии. В результате на Карелину, которая имеет и российское гражданство, возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
В суде женщина признала свою вину, но, по словам адвоката, она говорит, что это было необдуманное действие и она перевела деньги чуть ли не по ошибке «не в тот фонд». Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сразу заявил, что Карелина попросила обменять ее в США.
Апелляционная жалоба Карелиной на приговор была рассмотрена 11 ноября во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Суд оставил приговор в силе.