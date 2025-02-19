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США намерены освободить екатеринбурженку, осужденную за поддержку ВСУ

США будут добиваться освобождения екатеринбурженки Ксении Карелиной.

Представители США намерены добиться освобождения екатеринбурженки Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет лишения свободы по статье о госизмене. Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Дэниэл Каниган.

Он напомнил, что Россия выдала Америке Калоба Байерса, который в начале февраля был задержан в столичном аэропорту Внуково и обвинен в контрабанде наркотиков. Каниган подчеркнул, что американцы ждут аналогичных действий со стороны российских властей по уголовным делам Ксении Карелиной и Стивена Хаббарда.

«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы серьезно относимся к нашим обязательствам по защите граждан США за рубежом и готовы предоставить консульскую помощь», — отметил представитель дипмиссии, его слова передает MSK1.RU.

Напомним, 15 августа Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом 300 тыс. рублей. Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, окончила лицей им. Дягилева, а в 2015 году уехала в США. В 2021 году она там вышла замуж за человека по фамилии Хавана, получила американское гражданство, но позже развелась.

В начале 2024 года она приехала в Екатеринбург навестить родственников. Попалась Карелина случайно. 27 января сотрудники ППС задержали возле кинотеатра «Заря» пьяную компанию, в которой была и Карелина. Девушка выражалась нецензурной бранью, на замечания сотрудников не реагировала, и ее доставили в отдел полиции.

За хулиганство Орджоникидзевский суд назначил ей 14 суток административного ареста. В ходе проверки данных Карелиной, ее сотового телефона выяснилось, что она перечисляла деньги в фонд помощи украинской армии. В результате на Карелину, которая имеет и российское гражданство, возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В суде женщина признала свою вину, но, по словам адвоката, она говорит, что это было необдуманное действие и она перевела деньги чуть ли не по ошибке «не в тот фонд». Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сразу заявил, что Карелина попросила обменять ее в США.

Апелляционная жалоба Карелиной на приговор была рассмотрена 11 ноября во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Суд оставил приговор в силе.