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Кто станет новым министром энергетики Молдовы — премьер назвал имя кандидата

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Премьер-министр Дорин Речан предложил президенту Молдовы на одобрение кандидатуру Дорина Жунгиету в качестве главы Министерства энергетики.

Источник: Sputnik.md

Я предложил президенту Майе Санду назначить Дорина Жунгиету на должность министра энергетики. Он является экспертом в области газа и энергетики, имеет более 16 лет международного опыта в координации и введении в эксплуатацию крупных энергетических проектов.

написал Речан в соцсети

По его словам, основными приоритетами нового министра энергетики до конца этого года станут укрепление энергетической безопасности страны, обеспечение стабильности и предсказуемости в поставках газа и электроэнергии, а также наиболее выгодные тарифы.

Необходимо навести порядок и ускорить реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и, в частности, завершить в установленные сроки строительство ЛЭП Вулкэнешты — Кишинев.

уточнил Речан

Осенью 2024 года правительство Молдовы предложило кандидатуру Дорина Жунгиету на должность председателя административного совета АО «Молдовагаз», однако назначения его на этот пост так и не последовало.

В сложившихся условиях я уверен, что его опыт будет гораздо полезнее в качестве министра.

заявил Речан
энергетика