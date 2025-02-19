Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных

Кстати, в передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что это может угрожать ее национальной безопасности. Также если осужденный не возместил ущерб по приговору и если в стране вынесения приговора в отношении осужденного осуществляется уголовное преследование.