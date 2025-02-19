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Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных лиц.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

В соответствии с документом стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в том государстве, гражданами которого они являются.

сообщает пресс-служба мажилиса

Для передачи осуждённых должны быть соблюдены три основных условия:

  • осужденный должен иметь гражданство одной из двух стран;
  • согласие осужденного о передаче;
  • деяние, за которое человек был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах.

Напомним, Казахстан и Кипр заключили договор в марте 2024 года, когда в Астану приехал министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос. Документ был подписан с генеральным прокурором республики Бериком Асыловым.

В октябре 2022 года Казахстан уже заключил с кипрской стороной договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче лиц.

Кстати, в передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что это может угрожать ее национальной безопасности. Также если осужденный не возместил ущерб по приговору и если в стране вынесения приговора в отношении осужденного осуществляется уголовное преследование.