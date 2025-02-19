Виталий Хоценко встретился с министром энергетики Сергеем Цивилёвым

Виталий Хоценко встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Тема диалога — расширение программы социальной догазификации.
Губернатор Омской области поблагодарил Минэнерго за помощь в реализации масштабного проекта, позволяющего повысить качество жизни населения. Благодаря этой программе голубой огонёк зажегся в сотнях домов Омской области. На природное топливо переведён целый ряд соцобъектов.
На встрече также были рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и пропускной способности газотранспортной системы Омской области для реализации важных инвестиционных проектов.