Виталий Хоценко встретился с министром энергетики Сергеем Цивилёвым

Губернатор Омской области поблагодарил Минэнерго за помощь в реализации масштабного проекта, позволяющего повысить качество жизни населения. Благодаря этой программе голубой огонёк зажегся в сотнях домов Омской области. На природное топливо переведён целый ряд соцобъектов.