Депутаты одобрили новое многомиллионное пополнение омского бюджета

В результате решения, принятого в ходе пленарного заседания в среду, 19 февраля 2025 года, параметры доходной части бюджета города Омска выросли еще более чем на 216 миллионов рублей. Основная часть прироста связана с поступлением межбюджетных трансфертов.
Стоит отметить, что расходные обязательства бюджета также возрастают. В частности, среди крупных обязательств, на которые необходимы дополнительные средства, вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в Омске. Муниципалитет должен обеспечить долю софинансирования в 57,4 миллиона рублей, тогда как основные расходные обязательства покроет выделенная городу субсидия. Напомним, успешное участие городской «Тепловой компании» в отборе в рамках реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» позволит получить финансирование на обновление теплосетей протяженностью как минимум в 30 километров «с прицелом» на наиболее изношенные участки. Вместе с тем, стоит обратить внимание, что программа будет действовать еще два последующих года, что может увеличить возможности для восстановления инфраструктуры.
«Второй раз Омский городской Совет вносит изменения в бюджет города Омска на 2025 год со знаком плюс. Это чуть больше 216 миллионов рублей за счёт субвенций, поступивших из вышестоящих бюджетов на содержание дорог, и за счёт собственных средств. Небольшие денежные средства поступили в казну как неналоговые доходы, их мы направим на инициативные проекты граждан города Омска, которые реализуются у нас уже третий год», — подытожил председатель ОГС Владимир Корбут.
Принятые депутатами изменения привели к увеличению доходной части казны до порядка 39,9 миллиарда рублей, тогда как расходная часть почти достигла 40,6 миллиарда рублей.