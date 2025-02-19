Депутаты одобрили новое многомиллионное пополнение омского бюджета

Стоит отметить, что расходные обязательства бюджета также возрастают. В частности, среди крупных обязательств, на которые необходимы дополнительные средства, вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в Омске. Муниципалитет должен обеспечить долю софинансирования в 57,4 миллиона рублей, тогда как основные расходные обязательства покроет выделенная городу субсидия. Напомним, успешное участие городской «Тепловой компании» в отборе в рамках реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» позволит получить финансирование на обновление теплосетей протяженностью как минимум в 30 километров «с прицелом» на наиболее изношенные участки. Вместе с тем, стоит обратить внимание, что программа будет действовать еще два последующих года, что может увеличить возможности для восстановления инфраструктуры.