Калининград посетила делегация из Калмыкии

Тема сохранения исторической памяти о подвигах советских воинов в ходе Великой Отечественной войны стала основной на встрече чиновников Калининградской области с делегацией из Республики Калмыкии.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, важную роль здесь играют работы скульптора Федора Мороза, авторству которого принадлежит, в том числе, бюст Героя Советского Союза Басана Городовикова в Краснознаменске.
Глава Калмыкия присвоил скульптору звание «Почетный гражданин Республики Калмыкия». Награду вручили вдове Федора Мороза.
Делегация Калмыкии посетила Краснознаменск, где возложила цветы к бюсту героя, побывали в местном музее.