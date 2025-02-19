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Калининград посетила делегация из Калмыкии

Встреча с местными чиновниками была посвящена сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Тема сохранения исторической памяти о подвигах советских воинов в ходе Великой Отечественной войны стала основной на встрече чиновников Калининградской области с делегацией из Республики Калмыкии.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, важную роль здесь играют работы скульптора Федора Мороза, авторству которого принадлежит, в том числе, бюст Героя Советского Союза Басана Городовикова в Краснознаменске.

Глава Калмыкия присвоил скульптору звание «Почетный гражданин Республики Калмыкия». Награду вручили вдове Федора Мороза.

Делегация Калмыкии посетила Краснознаменск, где возложила цветы к бюсту героя, побывали в местном музее.