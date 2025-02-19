В Новосибирской области обыскивают соратников Ильи Пономарева*

Илья Пономарев, родившийся 6 августа 1975 года в Москве, имеет образование в области физики и права. Он начал свою политическую карьеру в 2002 году, а в 2014 году стал единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого он покинул Россию и продолжил свою деятельность за границей.