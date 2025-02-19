В Новосибирской области обыскивают соратников Ильи Пономарева*

Эти действия связаны с возбужденным уголовным делом, в котором Пономарев обвиняется в государственной измене и публичных призывах к терроризму.
По информации ФСБ России, Пономарев активно участвует в деятельности «Легиона “Свобода России”***, который признан террористической организацией и запрещен в России. Ведомство утверждает, что участники данной группы не только выступают за Украину, но и занимаются вербовкой российских граждан для совершения экстремистских и террористических преступлений. Следственные действия в отношении Пономарева и его предполагаемых сообщников продолжаются, пишет BFM-Новосибирск.
Илья Пономарев, родившийся 6 августа 1975 года в Москве, имеет образование в области физики и права. Он начал свою политическую карьеру в 2002 году, а в 2014 году стал единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого он покинул Россию и продолжил свою деятельность за границей.
Пономарев уже сталкивался с рядом уголовных дел, включая обвинения в хищении средств из фонда «Сколково» и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. В 2023 году он был внесен в реестр экстремистов и террористов. Новые обвинения, выдвинутые против него ФСБ, касаются государственной измены, терроризма и экстремизма. Следственные действия продолжаются.
*Илья Пономарев признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.
** «Съезд народных депутатов» — организация признана нежелательной на территории РФ.
*** «Легион “Свобода России” — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.