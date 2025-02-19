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Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы подала в отставку

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдовы Вероника Драгалин заявила о своей отставке.

Источник: Sputnik.md

В своем обращении, размещенном в соцсетях, Драгалин заявила, что законопроект о слиянии АП и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), который готовится принять парламент, — это атака на систему юстиции.

Сегодня направила заявление об отставке на имя генерального прокурора с надеждой, что этот законопроект не будет принят. Борьба за неподкупность, ответственность и прозрачность не должна останавливаться.

заявила Драгалин

Напомним, согласно проекту закона, о реорганизации двух специализированных прокуратур, АП и PCCOCS будут ликвидированы, вместо них учредят Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Законопроект был представлен на прошлой неделе депутатами фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) и проходит этап консультаций. Предполагается, что в случае одобрения парламентом законопроекта, руководители АП и PCCOCS лишатся своих должностей, а глава нового учреждения будет назначен по итогам конкурса, организованного Высшим советом прокуроров.