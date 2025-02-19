La Stampa: ВС Италии остались без средств ПВО из-за передачи боеприпасов Украине

Как отмечает издание, речь идет, в частности, об американских зенитных ракетных комплексах Stinger, которые были переданы Украине по настоянию США. Итальянские власти пытались пополнить запасы, сделав заказ у американского производителя за €800 млн, но предыдущая американская администрация Джо Байдена наложила вето на продажу, сочтя, что этот вид оружия нужнее «другим союзникам».