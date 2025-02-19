Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

La Stampa: ВС Италии остались без средств ПВО из-за передачи боеприпасов Украине

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Италии испытывают острую нехватку средств ПВО после передачи материалов Украине. Об этом пишет газета La Stampa.

Источник: AP 2024

Как отмечает издание, речь идет, в частности, об американских зенитных ракетных комплексах Stinger, которые были переданы Украине по настоянию США. Итальянские власти пытались пополнить запасы, сделав заказ у американского производителя за €800 млн, но предыдущая американская администрация Джо Байдена наложила вето на продажу, сочтя, что этот вид оружия нужнее «другим союзникам».

Итальянская военная промышленность запустила собственную программу по производству аналогичных американским систем малого радиуса ПВО, однако сроки ее выполнения и необходимость «партнеров из третьих стран» указывает на отсутствие «технологического суверенитета» и «зависимость от США» в вопросах обеспечения обороны, отмечает газета.

За последние три года Италия передала Киеву вооружения в рамках девяти пакетов. Их перечень засекречен.